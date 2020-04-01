Доллар упал, но ненадолго: эксперт озвучил риски и дал прогноз курса

Курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины после заметного паденияутром 1 апреля торговался на уровне 27,84 гривни за доллар. Об этом сайту "Сегодня" сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Укрепление гривни накануне было поддержано позитивными новостями попринятию Верховной Радой закона о рынке земли и запрета на возврат национализированных банков собственникам (принят только в первом чтении). Оба закона являлись обязательным условием выделения средств МВФ. Вместе с тем, последний законодательный акт был принят только в первом чтении, поэтому путь к средствам МВФ по прежнему закрыт. Сам же фонд подтвердил, что ждет полноценного принятия законов", – объяснил Шевчишин.

В то же время, по его словам, на мировых рынках возобновились негативные тенденции, а оптимизм инвесторов угасает. Рынки находятся в ожидании статистики, которая покажет реальную ситуацию по влиянию коронавируса на экономики стран.

"По данным НБУ, по внешним долгам Украина во втором квартале должна выплатить 4,37 млрд долларов. Этот долг может быть погашен за счет золотовалютных резервов НБУ, однако далее без помощи МВФ или рефинансирования долга не обойтись. Уже сейчас понятно, что в ближайшие кварталы инвесторы не вернутся на развивающиеся рынки", – отметил специалист.

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Еще одним негативным фактором для гривни, по мнению Шевчишина, являются погодные условия для аграриев. Нехватка влаги в грунте, может на 30% снизить урожай некоторых культур.

"Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит волатильность и широкую амплитуду движения в диапазоне 27,5-28 гривни за доллар. Девальвационные риски остаются на высоких уровнях", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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