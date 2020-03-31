Доллар упал в цене, евро вырос: курс валют НБУ

На вторник, 31 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,06 грн;

1 евро – 30,96 грн;

10 российских рублей – 3,52 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на 12 копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" при этом осталась выше психологической отметки в 28 гривен. До марта-2020 доллар не стоил так дорого с января-2019. За неделю – с 24 по 31 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 32 копейки.

Курс евро сегодня, напротив. вырос на шесть копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Евро все ближе подходит к отметке в 31 гривню за евро. 10 российских рублей сегодня также стали дешевле на шесть копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 28 марта, доллар повысился на две копейки в покупке и на копейку в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 28,08/28,13 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на девять копеек в покупке и на восемь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,98/31,03 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, на текущей неделе аналитики ждут умеренного роста курса доллара. Также эксперты рассказывали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Более того, этого прогноз еще будет изменен, так как Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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