Доллар ушел в пике: итоги дня на межбанке

Стоимость американской валюты заметно снизилась

Фото: flickr.com.

Цена на американскую валюту резко снизилась накануне парламентских выборов в Украине, которые состоятся в воскресенье, 22 июля.

Так, сегодня, 19 июля, межбанковский валютный рынок открылся с показателями 25,90-26,00 гривен за доллар. За день торгов на межбанке американская валюта существенно просела, потеряв 21-27 копеек и уже к закрытию доллар торговался по 25,69-25,73 гривни.

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Курс евро просел до 28,83-28,88 гривни, а цена на рубль снизилась до отметки 0,4074-0,4082 гривни.

"Рост курса в течении вчерашнего дня торгов (18 июля. – Ред.) вызвал у части банков желание приостановить продажу доллара США. Поэтому сегодня, когда банки вышли с продажей валюты, предложений стало больше и доллар немного откатился. Курс снизился даже несмотря на то, что НБУ выходил с покупкой доллара", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Напомним, на фоне снижения межабнковского курса НБУ опустил доллар ниже психологической отметки 26 гривен. Так, на понедельник, 22 июля, официальный курс установлен на уровне 25,82 грн/долл.

Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

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