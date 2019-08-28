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Доллар устремился вверх на межбанке

28 августа, 12:33

Безналичная американская валюта выросла в цене за первые часы торгов

/ Фото: Pixabay

Безналичная гривня после роста официального курса доллара просела на межбанковском рынке.Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, 28 австуга торги на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 25,14-25,19 гривни за доллар. Спустя несколько часов "зеленый" поднялся в цене на 5-9 копеек и к 12:00 торговался по 25,23-25,24 гривни за доллар.

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Курс евро также ушел вверх: за несколько часов европейская валюта подорожала на 6-10 копеек до 27,97-27,99 гривни. Российский рубль, наоборот, упал с 0,3783-0,3791 гривен до 0,3782-0,3786 гривни.

Напомним, 27 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке падением курса. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 8 копеек и к закрытию ее стоимость составила 25,11-25,14 гривни.

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Ранее аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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