Доллар в пике и новый антирекорд евро: гривня выросла в цене

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На сегодня, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,33 грн;

1 евро – 26,72 грн;

10 российских рублей – 3,81 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 10 копеек. Курс "зеленого" преодолел минимум 18 января 2016 года (24,38 грн) и приблизился уровню 17 января 2016 года (24,19 грн). За неделю – с 17 по 24 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 38 копеек. Как рассказал сайту "Сегодня" финансовый аналитик, гривня еще не исчерпала потенциала к укреплению. Эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогноз на неделю.

Курс евро сегодня упал на 23 копейки после того, как накануне впервые с января 2016 года преодолел психологическую отметку в 27 гривен. Так дешево евро не стоил три года и восемь месяцев. Стоимость 10 российских рублей сегодня опустилась на две копейки.

В понедельник, 23 сентября, доллар на межбанковском валютном рынке подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,30/24,32 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась на 19 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,71/26,73 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл., а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год – 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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