Доллар в пике: курс приблизился к психологической отметке

На сегодня, 12 августа, несмотря на то, что доллар вновь устремился вверх на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:
1 доллар США – 25,09 грн;
1 евро – 28,10 грн;
10 российских рублей – 3,85 грн.
По сравнению со значениями 9 августа курс доллара снизился еще на 23 копейки после падения на 10 копеек. В целом за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла на 45 копеек. Таким образом, курс приблизился к психологической отметке в 25 гривен, хотя аналитики прогнозируют девальвацию гривни до конца года.
Курс евро сегодня опустился на 24 копейки после падения на 14 копеек. Евровалюта при этом держится выше психологической отметки в 28 гривен. Стоимость 10 российских рублей снизилась на четыре копейки.
В пятницу, 9 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины опустился на шесть копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,17/25,21 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,17/28,21 грн, понизившись на восемь копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.
О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
Прогнозы курса доллара
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.
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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.
Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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