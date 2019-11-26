Доллар в пике: курс пробил психологическую отметку и вышел на новый антирекорд

/ Фото: stocksnap.io

На среду, 27 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

26.11 27.11 Изменение 1 доллар США 24,05 грн 23,98 грн - 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 26 ноября курс доллара снизился еще на семь копеек после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара впервые с января 2016 года преодолел психологическую отметку в 24 гривни. Последний раз доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

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За неделю – с 20 по 27 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек. При этом эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", почему в Украине рекордно упал доллар.

В тренде Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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