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Доллар в Украине бьет антирекорды: чего ждать от курса через неделю

2 декабря, 12:45

Аналитик озвучил прогноз наличного и безналичного курса доллара

/ Фото: stocksnap.io

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,8% и пробил вниз психологическую отметку в 24 гривни.

Как сообщил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, с прошлого понедельника официальный курс доллара НБУ снизился с 24,16 до 23,97 гривни, спрос/предложение доллара на межбанке – до 23,94/23,96 гривни, а средний курс в банках – до 23,85/24,09 гривни.

Кроме того, аналитик ожидает, что курс доллара в Украине продолжит снижаться.

"После снижения в прошлый понедельник, со вторника по четверг доллар на межбанке умеренно восстанавливался, но в пятницу продолжил снижение. В ходе пятничных торгов доллар на межбанке обновил минимумы с января 2016 года. На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/24 гривни", – прогнозирует Иосуб.

Читайте также о факторах риска для гривни в декабре в специальном материале сайта "Сегодня" – Проверка на прочность: декабрь – критически важный месяц для курса гривни.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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