Доллар в Украине чуть подешевел, а евро опустился ниже психологической отметки

На сегодня, 3 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,24 грн;

1 евро – 32,9 грн;

10 российских рублей – 4,15 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на три копейки. Падение произошло впервые за неделю и стало несущественным – курс остается выше 28 гривен, чего не было с января 2018 года.

Курс евро упал более заметно – на 16 копеек. Таким образом, стоимость евро упала ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Стоимость 10 российских рублей осталась практически неизменной.

В пятницу, 31 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на пять копеек в покупке и в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,2/28,24 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,82/32,86 грн, понизившись на 11 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

В Нацбанке добавили, что речи о курсе 40 грн/долл. не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.