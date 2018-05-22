Доллар в Украине дешевеет третий месяц к ряду: в НБУ назвали причины
Нацбанк смог серьезно пополонить международные резервы страны
Ситуация на валютном рынке остается благоприятной, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. Об этом он заявил во время встречи с директором международного офиса (регион Европы и Евразии) Госказначейства США Лией Бузис, сообщает пресс-служба НБУ.
"Укрепление курса гривни, которое наблюдается с конца января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых … на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее", – отметил Смолий.
Глава НБУ также отметил, что высоким является предложение валюты со стороны экспортеров благодаря сохранению высоких цен на металлы, руды и зерновые.
Таким образом, при наличии избыточного предложения валюты Национальный банк смог осуществить чистую покупку валюты на 1,2 млрд долларов с начала 2018 года и пополнить международные резервы без давления на курс гривни.
На текущую неделю эксперты прогнозируют падение курса доллара.
Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.
А согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.
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