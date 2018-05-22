Доллар в Украине дешевеет третий месяц к ряду: в НБУ назвали причины

Ситуация на валютном рынке остается благоприятной, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. Об этом он заявил во время встречи с директором международного офиса (регион Европы и Евразии) Госказначейства США Лией Бузис, сообщает пресс-служба НБУ.

"Укрепление курса гривни, которое наблюдается с конца января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых … на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее", – отметил Смолий.

Глава НБУ также отметил, что высоким является предложение валюты со стороны экспортеров благодаря сохранению высоких цен на металлы, руды и зерновые.

Таким образом, при наличии избыточного предложения валюты Национальный банк смог осуществить чистую покупку валюты на 1,2 млрд долларов с начала 2018 года и пополнить международные резервы без давления на курс гривни.

На текущую неделю эксперты прогнозируют падение курса доллара.

Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

А согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.