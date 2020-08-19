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Доллар в Украине катится вниз, а евро дорожает

19 августа, 08:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 19 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,23 грн;
  • 1 евро – 32,50 грн;
  • 10 российских рублей – 3,73 грн.
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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на восемь копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 12 по 19 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской уже на 37 копеек.

Курс евро при этом вырос 13 копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. А вот стоимость 10 российских рублей 19 августа поднялась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 18 августа, доллар на межбанке подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,28/27,30 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 27 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,61/31,64 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее эксперт объяснил укрепление гривни к доллару, отметив, что многое будет зависеть от действий НБУ. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

В тренде
Курс доллара в Украине упал еще ниже, а евро вырос в цене

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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