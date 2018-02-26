Доллар в Украине начал неделю с падения

Сегодня, 08:20

Курс американской валюты официально опустился ниже психологической отметки

Доллар в Украине начал неделю с падения
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

На сегодня, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,98 грн;
1 евро – 33,19 грн;
10 российских рублей – 4,75 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 23 февраля, понизился на девять копеек и опустился ниже психологической отметки в 27 грн. Гривня полностью компенсировала пятничный рост американской валюты. Ранее международный эксперт Андерс Аслунд назвал главную опасность для гривни, которая может привести к заметному скачку курса доллара в Украине.

Курс евро упал на четыре копейки. Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

В пятницу, 23 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на восемь копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,96/26,99 грн. Стоимость евро установилась на отметках 33,15/33,19 грн, понизившись на 17 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Эксперты считают, что курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 27,25 – 28,5 грн.  Средний курс продажи наличного евро в Украине до конца февраля может колебаться в диапазоне 33,5 – 35 грн, отмечают специалисты.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:
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Источник:

"Сегодня"

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