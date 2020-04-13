Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар в Украине нашел равновесие: чего ждать от курса через неделю

13 апреля, 12:14

Ксения Капустинская

Аналитик спрогнозировал курс гривни на ближайшее будущее

За неделю курс доллара в Украине на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Так, курс покупки наличного доллара вырос, а в других сегментах рынка умеренно снизился – на 0,03-0,6%. Официальный курс НБУ снизился с 27,37 до 27,20 грн, спрос/предложение на межбанке – с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг (или чуть выше) этого значения. По крайней мере, до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамику рынку", – объяснил аналитик.

На начавшейся неделе он ожидает незначительного изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – прогнозирует Иосуб.

В тренде
Пасхальные праздники и закон о банках давят на курс: эксперты рассказали, почем будет доллар

Напомним, НБУ активно выкупает валюту в резервы, сдерживая укрепление гривни.

Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой. Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс курс гривни курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
В Украине утвердили список банков для получения зарплат и пенсий
В Украине утвердили список банков для получения зарплат и пенсийФинансы
Сколько денег украинцы вынесли из банков: как пандемия повлияла на финансовое поведение
Сколько денег украинцы вынесли из банков: как пандемия повлияла на финансовое поведениеФинансы
Евро рухнул ниже психологической отметки, доллар дешевеет
Евро рухнул ниже психологической отметки, доллар дешевеетФинансы
Спекулянты выдохлись: что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой
Спекулянты выдохлись: что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютойФинансы
Не могу платить кредит: на что рассчитывать заемщикам
Не могу платить кредит: на что рассчитывать заемщикамФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...