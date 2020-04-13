Доллар в Украине нашел равновесие: чего ждать от курса через неделю

За неделю курс доллара в Украине на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Так, курс покупки наличного доллара вырос, а в других сегментах рынка умеренно снизился – на 0,03-0,6%. Официальный курс НБУ снизился с 27,37 до 27,20 грн, спрос/предложение на межбанке – с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг (или чуть выше) этого значения. По крайней мере, до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамику рынку", – объяснил аналитик.

На начавшейся неделе он ожидает незначительного изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – прогнозирует Иосуб. В тренде Пасхальные праздники и закон о банках давят на курс: эксперты рассказали, почем будет доллар

Напомним, НБУ активно выкупает валюту в резервы, сдерживая укрепление гривни.

Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой. Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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