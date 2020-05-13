Доллар в Украине не будет дешеветь долго: эксперт спрогнозировал курс

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 13 мая на межбанковском валютном рынке Украины опустился до 26,71 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика формируется под влиянием продажи валюты в объеме 500 млн долларов со стороны "Нафтогаза", а также выкупа НБУ валюты в резервы по 20 млн долларов накануне и уже сегодня на старте торгов", – объяснил аналитик.

По его словам, в результате этого сейчас на межбанке предложение иностранной валюты превышает спрос, что и поддерживает гривню.

"Однако это ситуативное движение рынка, вызванное значительным дисбалансом. Как только предложение уйдет, рынок начнет возвращать утраченные позиции. <...> Вероятно, сегодня курс останется в диапазоне 26,65-26,75 гривни за доллар, однако под влиянием поступающих новостей может сменить направление", – уверен Шевчишин.

Напомним, ранее эксперты также назвали главные риски для гривни в мае. Они подчеркивают, что иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2019 году, теперь выходят из позиций.

Реклама

При этом в Национальном банке Украины (НБУ) еще в середине апреля заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама