Доллар в Украине немного подорожал

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 21 марта; за неделю гривня ослабла на 47 копеек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Доллар в Украине немного подорожал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg 2019-03-20T15:53:56+02:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 21 марта; за неделю гривня ослабла на 47 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 21 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

20.03 21.03 Изменение 1 доллар США 27,16 грн 27,17 грн + 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 20 марта, курс доллара повысился на копейку после роста на три накануне и на 12 днем ранее. Стоимость доллара превышает психологическую отметку в 27 гривен, однако повышение курса сбавило темп. За неделю – с 14 марта – "зеленый" поднялся в цене на 47 копеек.

В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов. При этом эксперты отмечают, что рассчитывать на усиление позиций украинской валюты не стоит.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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