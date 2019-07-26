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Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года

26 июля, 16:09

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 июля; за неделю гривня укрепилась на 39 копеек

Фото: Pixabay

На понедельник, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

26.0729.07Изменение
1 доллар США25,49 грн25,44 грн - 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 26 июля курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на три копейки днем ранее. Так низко курс доллара не опускался ни в 2019, ни в 2018 году. Последний раз курс составлял 25,44 грн/долл. в конце августа 2017 года.

За неделю с 22 по 29 июля доллар упал в цене на 39 копеек. К слову, аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к концу года.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, рекорд, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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