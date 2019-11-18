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Доллар в Украине обвалился до минимума за два месяца

18 ноября, 16:03

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 19 ноября

/ Фото: НБУ

На вторник, 19 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.1119.11Изменение
1 доллар США24,22 грн24,14 грн- 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 18 ноября курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на две. "Зеленый" в итоге опустился в цене до минимума с конца сентября. За неделю – с 12 по 19 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 37 копеек. Эксперты полагают, что падение доллара продолжится на текущей неделе.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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