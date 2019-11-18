Доллар в Украине обвалился до минимума за два месяца

На вторник, 19 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|18.11
|19.11
|Изменение
|1 доллар США
|24,22 грн
|24,14 грн
|- 0,08
Таким образом, по сравнению со значениями 18 ноября курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на две. "Зеленый" в итоге опустился в цене до минимума с конца сентября. За неделю – с 12 по 19 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 37 копеек. Эксперты полагают, что падение доллара продолжится на текущей неделе.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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