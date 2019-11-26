Доллар в Украине обвалился до рекорда с 2016 года

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

На сегодня, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,05 грн;

1 евро – 26,48 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 11 копеек после снижения на три копейки. Курс доллара находится очень близко к психологической отметке в 24 гривни. Предыдущий минимум "зеленого" был обновлен 30 сентября – 24,08 гривни за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 23,95 гривни за доллар.

За неделю – с 19 по 26 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на девять копеек. На начавшейся неделе аналитики прогнозируют снижение курса доллара.

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Курс евро сегодня упал на 24 копейки после снижения на 11 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта держится значительно ниже рубежа в 27 гривен, который до середины ноября не пересекала с начала октября. Стоимость 10 российских рублей опустилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 25 ноября, доллар на межбанке подешевел на восемь копеек в покупке и на девять в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,02/24,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на 15 копеек в покупке и 16 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,47/26,49 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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