Доллар в Украине ощутимо подешевел: курс НБУ

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,69 грн;

1 евро – 29,03 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 10 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 7 по 14 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 24 копейки.

Реклама

Курс евро при этом опустился на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей упала на две копейки.

Читайте также: Без паники и ажиотажа: Нацбанк объяснил ситуацию на валютном рынке

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 13 апреля, доллар упал в цене на пять копеек в покупке и на четыре – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,69/27,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на девять копеек в покупке и восемь в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 28,99/29,03 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", что падение курса доллара не продлится долго.

В тренде Аграрии в плюсе: чем коронакризис выгоден для Украины

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Реклама

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама