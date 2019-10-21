Доллар в Украине откатился после скачка вверх

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На вторник, 22 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.10 22.10 Изменение 1 доллар США 25,03 грн 24,98 грн - 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 21 октября курс доллара откатился на пять копеек после роста сразу на 30 днем ранее. Курс доллара в Украине лишь день продержался выше психологической отметки в 25 гривен, которую до этого не пересекал с 10 сентября. За неделю – с 15 по 22 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 44 копейки.

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Эксперты отмечают, что рост доллара в Украине остается стабильным, хотя и не слишком существенным.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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