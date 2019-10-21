Доллар в Украине откатился после скачка вверх

На вторник, 22 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|21.10
|22.10
|Изменение
|1 доллар США
|25,03 грн
|24,98 грн
|- 0,05
Таким образом, по сравнению со значениями 21 октября курс доллара откатился на пять копеек после роста сразу на 30 днем ранее. Курс доллара в Украине лишь день продержался выше психологической отметки в 25 гривен, которую до этого не пересекал с 10 сентября. За неделю – с 15 по 22 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 44 копейки.
Эксперты отмечают, что рост доллара в Украине остается стабильным, хотя и не слишком существенным.
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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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