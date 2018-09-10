Доллар в Украине перешел от роста к падению

На вторник, 11 сентября, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

10.09 11.09 Изменение 1 доллар США 28,26 грн 28,2 грн - 0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара понизился на шесть копеек. До этого гривня подешевела за выходные. В целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28/28,3 грн", – отметил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики. Эксперты при этом разошлись во мнениях касательно причин падения гривни.





Напомним, сайт "Сегодня" собрал ТОП фактов о девальвации гривни, а специалисты рассказали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.