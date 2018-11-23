Доллар в Украине подешевел перед выходными
Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты
На пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,74 грн;
1 евро – 31,64 грн;
10 российских рублей – 4,23 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара опустился на три копейки после роста на одну. Перед этим доллар упал до минимума со средины августа-2018. "Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен.
Курс евро подешевел на пять копеек. Евровалюта держится ниже психологического рубежа в 32 гривни.
Стоимость 10 российских рублей выросла на три копейки.
В четверг, 22 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на три копейки в покупке и на шесть – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,79/27,84 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,71/31,77 грн, повысившись на пять-девять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
В проект бюджета-2019 закладывают доллар на уровне 29,4 грн.
В прогнозе МВФ учитывается, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.
Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.
А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн за доллар не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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