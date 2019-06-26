Доллар в Украине подешевел после курсового затишья

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 июня; за неделю гривня укрепилась на 16 копеек

Фото: Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 27 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

26.06 27.06 Изменение 1 доллар США 26,19 грн 26,17 грн - 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 26 июня, курс доллара снизился на две копейки. До этого в течение двух дней стоимость "зеленого" оставалась неизменной. При этом за неделю – с 20 июня – официальный курс доллара снизился на 16 копеек. Аналитики прогнозировали, что на текущей неделе украинцев ждет падение курса доллара.

Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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