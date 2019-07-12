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Доллар в Украине подешевел после ощутимого роста курса

12 июля, 17:03

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 15 июля

Фото: Pixabay

После заметного падения гривни к доллару на понедельник, 15 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

12.0715.07Изменение
1 доллар США25,80 грн25,76 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 12 июля, курс доллара понизился на четыре копейки после роста на 11. За неделю - со 8 по 15 июля – доллар вырос в цене на пять копеек. Ранее эксперты рассказал сайту "Сегодня", почему доллар в Украине подорожал после падения.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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