Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине подешевел после резкого роста курса

27 мая, 16:24

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 28 мая

Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 28 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

27.0528.05Изменение
1 доллар США26,47 грн26,33 грн- 0,14 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 27 мая, курс доллара понизился на 14 копеек после роста на 13 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 21 мая – стоимость доллара выросла на 13 копеек.

Ранее эксперт спрогнозировал, чего ждать от доллара в последнюю неделю мая.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине подешевел после резкого роста курса". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НБУ активно пополняет резервы на межбанке: названы суммы

Сегодня, 13:50

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Украина присоединяется к сети международного депозитария

Сегодня, 06:00

Открытие линка Clearstream даст возможность инвесторам выйти на украинский рынок

Зеленский встретился с главой НБУ: о чем говорили

24 мая, 21:15

По мнению Якова Смолия, разговор с Владимиром Зеленским был содержательным

НБУ вслед за Кабмином обжаловал решение суда отменить национализацию "Привата"

24 мая, 13:53

В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

День, когда робот впервые убил человека

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

​Ядерные испытания оставили след на дне океана

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь