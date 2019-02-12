Доллар в Украине подешевел после роста

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 13 февраля; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки

Фото: AFP

Доллар в Украине подешевел после роста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d9/0e3/5c62d90e36e71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d9/0e3/5c62d90e36e71.jpg 2019-02-12T16:35:00+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 13 февраля; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки

На среду, 13 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

12.02 13.02 Изменение 1 доллар США 27,06 грн 27,01 грн - 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 12 февраля, курс доллара снизился на пять копеек после роста на 16 копеек. Таким образом официальный курс оказался на уровне психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 6 февраля – доллар подешевел на 22 копейки.

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

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Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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