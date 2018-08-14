Доллар в Украине подорожал до зимнего уровня
Евро упал по всему миру под давлением турецкого кризиса
На сегодня, 14 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,24 грн;
1 евро – 31,18 грн;
10 российских рублей – 4,00 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 10 копеек. Так дорого доллар не стоил с начала февраля 2018 года, а, как известно, именно в феврале традиционно фиксируются рекордные значения курса "зеленого". Летом доллар обычно дешевеет и начинает расти с сентября.
Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.
Курс евро опустился на четыре копейки на фоне турецкого кризиса.
Стоимость 10 российских рублей упала на семь копеек.
В понедельник, 13 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на пять копеек в покупке и в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,34/27,38 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,24/31,28 грн, повысившись на пять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара на 2018 год
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
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