Доллар в Украине подорожал после падения

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 16 апреля; при этом за неделю гривня укрепилась на 17 копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 16 апреля, установил такой официальныйкурс доллара США к гривне:

15.04 16.04 Изменение 1 доллар США 26,71 грн 26,81 грн + 0,10 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 15 апреля курс доллара повысился на 10 копеек после падения на 12 копеек. Официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 9 апреля - курс "зеленого" снизился на 17 копеек.

Как пояснил эксперт, официальный курс доллара "запаздывает" с ростом. На текущей неделе специалист ожидает падения курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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