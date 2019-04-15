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Доллар в Украине подорожал после падения

Сегодня, 16:23

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 16 апреля; при этом за неделю гривня укрепилась на 17 копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 16 апреля, установил такой официальныйкурс доллара США к гривне:

15.0416.04Изменение
1 доллар США26,71 грн26,81 грн+ 0,10 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 15 апреля курс доллара повысился на 10 копеек после падения на 12 копеек. Официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 9 апреля - курс "зеленого" снизился на 17 копеек. 

Как пояснил эксперт, официальный курс доллара "запаздывает" с ростом. На текущей неделе специалист ожидает падения курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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