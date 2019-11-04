Доллар в Украине подорожал после падения курса

На вторник, 5 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|04.11
|05.11
|Изменение
|1 доллар США
|24,74 грн
|24,80 грн
|+ 0,06
Таким образом, по сравнению со значениями 4 ноября курс доллара повысился на шесть копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар остается заметно ниже психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю с 29 октября по 5 ноября гривня окрепла по отношению к доллару на 37 копеек.
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Напомним, сайт "Сегодня" ранее выяснил, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.
Также новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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