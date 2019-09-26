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Доллар в Украине подорожал после стремительного падения

26 сентября, 16:01

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 27 сентября

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

На пятницу, 27 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

26.0927.09Изменение
1 доллар США24,12 грн24,19 грн+ 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 26 сентября курс доллара вырос на семь копеек. Это первое повышение курса "зеленого" за 10 дней. Но стоимость бакса все еще находится на минимуме за три года и восемь месяцев – с 17 января 2016 года. За неделю – с 20 по 27 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 48 копеек.

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Ранее аналитик назвал курс, после которого доллар начнет расти. Эксперт утверждал, что доллар пойдет в гору после приближения к уровню 24 грн, что и произошло.

В тренде
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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