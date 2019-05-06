Доллар в Украине подрос после падения
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 7 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 7 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|06.05
|07.05
|Изменение
|1 доллар США
|26,48 грн
|26,5 грн
|+ 0,02 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 6 мая, курс доллара вырос на две копейки после снижения на восемь копеек днем ранее. При этом за апрель гривня укрепилась к доллару на 2,3% по сравнению с мартовским курсом, подсчитали в НБУ.
Ранее эксперты объясняли "Сегодня", что будет с гривней в мае. Кроме того, специалисты рассказали, как отличить настоящие доллары от подделок, которые заполонили обменники страны:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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