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Доллар в Украине подрос после падения

6 мая, 16:08

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 7 мая

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 7 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

06.0507.05Изменение
1 доллар США26,48 грн26,5 грн+ 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 мая, курс доллара вырос на две копейки после снижения на восемь копеек днем ранее. При этом за апрель гривня укрепилась к доллару на 2,3% по сравнению с мартовским курсом, подсчитали в НБУ.

Ранее эксперты объясняли "Сегодня",  что будет с гривней в мае. Кроме того, специалисты рассказали, как отличить настоящие доллары от подделок, которые заполонили обменники страны:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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