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Доллар в Украине подрос после затяжного падения

11 ноября, 16:04

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 12 ноября

/ Фото: Pixabay

На вторник, 12 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.1112.11Изменение
1 доллар США24,50 грн24,51 грн+ 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 11 ноября курс доллара вырос на копейку после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Доллар остается значительно ниже отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые с сентября. А за неделю – с 5 по 12 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 24 копейки.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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