Доллар в Украине подскочил до февральского максимума
Нацбанк определил, сколько будет стоить американская валюта 14 августа
На вторник, 14 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|13.08
|14.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,24 грн
|27,34 грн
|+ 0,1 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 10 копеек. Сегодня, 13 августа, курс доллара в Украине взлетел на 13 копеек. Так дорого доллар не стоил с начала февраля 2018 года. А, как известно, именно в феврале традиционно фиксируются рекордные значения курса "зеленого".
Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитики "Альпари" Вадим Иосуб, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.
Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Вы сейчас просматриваете новость "Доллар в Украине подскочил до февральского максимума". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"