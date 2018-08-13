Доллар в Украине подскочил до февральского максимума

Сегодня, 17:08

Нацбанк определил, сколько будет стоить американская валюта 14 августа

Доллар в Украине подскочил до февральского максимума
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На вторник, 14 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

13.08 14.08 Изменение
1 доллар США 27,24 грн 27,34 грн + 0,1 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 10 копеек. Сегодня, 13 августа, курс доллара в Украине взлетел на 13 копеек. Так дорого доллар не стоил с начала февраля 2018 года. А, как известно, именно в феврале традиционно фиксируются рекордные значения курса "зеленого".

Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитики "Альпари" Вадим Иосуб, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.

 

 

Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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