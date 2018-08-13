Доллар в Украине подскочил до февральского максимума

На вторник, 14 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

13.08 14.08 Изменение 1 доллар США 27,24 грн 27,34 грн + 0,1 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 10 копеек. Сегодня, 13 августа, курс доллара в Украине взлетел на 13 копеек. Так дорого доллар не стоил с начала февраля 2018 года. А, как известно, именно в феврале традиционно фиксируются рекордные значения курса "зеленого".

Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитики "Альпари" Вадим Иосуб, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.