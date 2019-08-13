Доллар в Украине практически замер: опубликован свежий курс

На среду, 14 августа, на фоне стабильности курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|13.08
|14.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,16 грн
|25,15 грн
|- 0,01
Таким образом, по сравнению со значениями 13 августа, курс доллара снизился на копейку после роста на семь копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 7 по 14 августа – гривня окрепла на 44 копейки. Эксперты при этом прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на текущей неделе.
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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