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Доллар в Украине практически замер: опубликован свежий курс

Сегодня, 16:35

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 14 августа

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На среду, 14 августа, на фоне стабильности курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

13.0814.08Изменение
1 доллар США25,16 грн25,15 грн- 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 13 августа, курс доллара снизился на копейку после роста на семь копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 7 по 14 августа – гривня окрепла на 44 копейки. Эксперты при этом прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на текущей неделе.

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Фото: president.gov.ua
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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