Доллар в Украине преодолел психологическую отметку

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 5 июня; за неделю гривня ослабла на 80 копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 5 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

04.06 05.06 Изменение 1 доллар США 26,95 грн 27,21 грн + 0,26 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 4 июня, курс доллара вырос на 26 копеек после роста на 10. Стоимость доллара поднялась выше психологической отметки в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля. В целом курс доллара побил рекорд с 1 апреля 2019 года.

За неделю – с 29 мая – курс доллара повысился на 80 копеек.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине преодолел психологическую отметку". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"