Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине преодолел психологическую отметку

4 июня, 16:00

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 5 июня; за неделю гривня ослабла на 80 копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 5 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

04.0605.06Изменение
1 доллар США26,95 грн27,21 грн+ 0,26 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 4 июня, курс доллара вырос на 26 копеек после роста на 10. Стоимость доллара поднялась выше психологической отметки в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля. В целом курс доллара побил рекорд с 1 апреля 2019 года.

За неделю – с 29 мая – курс доллара повысился на 80 копеек.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине преодолел психологическую отметку". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками

Сегодня, 10:58

В стране расширяется сеть терминалов, и это влияет на поведение покупателей

Девальвация или колебания: каким будет курс гривни в июне

Сегодня, 07:51

Эксперты по-разному прогнозируют поведение украинской национальной валюты

Сколько Украина должна погасить внешних долгов до октября: названа сумма

Вчера, 16:08

Необходимую сумму озвучил председатель совета НБУ Богдан Данилишин

В Украине за месяц вырос курс доллара: НБУ назвал причину

Вчера, 13:22

Укрепление гривни в начале и середине мая позволило пополнить международные резервы

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

6 привычек, которые программируют на бедность

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

В Раду проходят шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь