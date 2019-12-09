Доллар в Украине продолжил пике: Нацбанк обновил курс

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На вторник, 10 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

09.12 10.12 Изменение 1 доллар США 23,73 грн 23,69 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 9 декабря курс доллара снизился еще на четыре копейки после резкого снижения сразу на 15 копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Однако последний раз доллар стоил дешевле по-прежнему 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

За неделю – с 3 по 10 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 27 копеек. При этом в НБУ уже назвали причины падения курса доллара.

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Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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