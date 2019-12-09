Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Доллар в Украине продолжил пике: Нацбанк обновил курс

9 декабря, 16:10

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 10 декабря

/ Фото: Pixabay

На вторник, 10 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

09.1210.12Изменение
1 доллар США23,73 грн23,69 грн- 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 9 декабря курс доллара снизился еще на четыре копейки после резкого снижения сразу на 15 копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Однако последний раз доллар стоил дешевле по-прежнему 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

За неделю – с 3 по 10 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 27 копеек. При этом в НБУ уже назвали причины падения курса доллара.

Реклама

В тренде
Кредиты на учебу, ипотека для преподавателей: кто в сфере образования станет богаче
В декабре в Украине появятся новые купюры номиналом 50 грн.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабреФинансы
В Украине рекордно подешевели доллар и евро
В Украине рекордно подешевели доллар и евроФинансы
Мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают SMS-оповещения от банков
Мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают SMS-оповещения от банковФинансы
Мошенники разработали новую схему телефонных обманов: как не попасться
Мошенники разработали новую схему телефонных обманов: как не попастьсяФинансы
Доллар в Украине бьет антирекорды: чего ждать от курса через неделю
Доллар в Украине бьет антирекорды: чего ждать от курса через неделюФинансы
Мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам
Мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...