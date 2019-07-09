Доллар в Украине продолжил пике: опубликован свежий курс

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 10 июля; за неделю гривня укрепилась на 69 копеек

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После того, как доллар в Украине упал до минимума с 2016 года, на среду, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

09.07 10.07 Изменение 1 доллар США 25,6 грн 25,49 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 9 июля, курс доллара опустился еще на 11 копеек после аналогичного снижения днем ранее. За неделю - со 3 по 10 июля – доллар подешевел уже на 69 копеек.

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Ранее новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в Украине резко подешевел и стоит ли сейчас скупать иностранную валюту:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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