Доллар в Украине просел до антирекорда с начала августа-2018
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 11 февраля; за неделю гривня укрепилась на 67 копеек
На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|08.02
|11.02
|Изменение
|1 доллар США
|26,96 грн
26,9 грн
|- 0,06 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 8 февраля, курс доллара практически снизился на шесть копеек. Таким образом официальный курс доллара в Украине удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 4 февраля – доллар подешевел на 67 копеек. Доллар не опускался в цене так низко с 1 августа 2018 года.
Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.
Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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