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Доллар в Украине просел до антирекорда с начала августа-2018

Сегодня, 16:28

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 11 февраля; за неделю гривня укрепилась на 67 копеек

Фото: Pixabay
Доллар в Украине просел до антирекорда с начала августа-2018 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 11 февраля; за неделю гривня укрепилась на 67 копеек

На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 08.0211.02Изменение
1 доллар США26,96 грн

26,9 грн

- 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 8 февраля, курс доллара практически снизился на шесть копеек. Таким образом официальный курс доллара в Украине удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 4 февраля – доллар подешевел на 67 копеек. Доллар не опускался в цене так низко с 1 августа 2018 года.

  

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

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Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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