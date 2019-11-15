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Доллар в Украине просел в цене перед выходными

15 ноября, 16:09

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 18 ноября

/ Фото: stocksnap.io

На понедельник, 18 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

15.1118.11Изменение
1 доллар США24,24 грн24,22 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 15 ноября курс доллара снизился еще на две копейки после падения на восемь до минимума за полтора месяца. За неделю – с 11 по 18 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 28 копеек.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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