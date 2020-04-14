Доллар в Украине развернуло к росту: курс НБУ

На среду, 15 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.04 15.04 Изменение 1 доллар США 27,04 грн 27,09 грн + 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 14 апреля курс доллара повысился на пять копеек после падения на 16 копеек в предыдущий банковский день. Рост курса зафиксирован после двух его снижений подряд. За неделю – с 8 по 15 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

Курс евро на 15 апреля вырос более существенно – на 17 копеек, с 29,54 до 29,71 гривни.

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Напомним, ранее в Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллара. Расчетная стоимость американской валюты на конец 2020 года теперь определена на уровне 29,5 грн/долл.

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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