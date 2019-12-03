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Доллар в Украине рекордно подешевел, а курс евро вырос

3 декабря, 08:38

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

На сегодня, 3 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,96 грн;
1 евро – 26,41 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на копейку после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз до этого доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

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При этом курс евро сегодня повысился на восемь копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 2 декабря, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и на четыре- в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,94/23,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,43/26,45 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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В тренде
Доллар в Украине рекордно подешевел, а курс евро вырос
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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