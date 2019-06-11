Доллар в Украине резко подешевел после рекордов: названа причина

Аналитики объяснили, что произошло на межбанковских торгах

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Курс доллара в Украине опускается все ниже. После рекордных за несколько месяцев значений курс "покатился" вниз. При этом Национальный банк (НБУ) устанавливает официальную стоимость валюты, исходя из результатов торгов на межбанковском валютном рынке. Именно на безналичном рынке доллар вчера, 10 июня, подешевел особенно заметно. "Зеленый" упал на 20 копеек в покупке и на 21 в продаже - до 26,31/26,33 грн.

"Доллар просел за счет превышения предложения валюты над спросом, а НБУ смог пополнить резервы на сумму от 10 до 20 млн долларов как минимум", – объясняют аналитики портала "Минфин".

По их словам, основной причиной падения котировок стала активная продажа валюты экспортерами и нерезидентами.

"Первым нужна была гривня для финансирования текущих хозяйственных затрат, а иностранцам — судя по всему, для участия в аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ 11 июня", – отметили эксперты.

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Экспортеры при этом активно продавали валюту на опасениях дальнейшего проседания курса, а покупатели - не очень торопились ее скупать и торговались.

"Выручил продавцов в такой ситуации как всегда "универсальный покупатель" — Нацбанк. Именно регулятор, выкупая излишек доллара с рынка — удержал котировки от проседания ниже уровня в 26,3 гривен к концу дня. Причем, по наблюдениям участников рынка выходил на торги несколько раз плавно снижая курс скупки валюты. Именно благодаря таким выходам НБУ курс в начале удержался в пределах 26,42/26,44 гривен за доллар, а затем вообще застыл на уровне 26,31/26,33 до момента завершения активной фазы сессии", - резюмировали аналитики.

Ранее эксперты спрогнозировали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара летом-2019. При этом специалисты также отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ):

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