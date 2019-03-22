Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине резко упал после недельного роста

Сегодня, 17:58

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 марта; за неделю гривня окрепла на пять копеек

Фото: пресс-центр НБУ
Доллар в Украине резко упал после недельного роста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/657/533/5c865753304bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/657/533/5c865753304bc.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 марта; за неделю гривня окрепла на пять копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 25 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:                                                                                                                                                    

22.0325.03Изменение
1 доллар США27,26 грн26,96 грн- 0,3 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 марта, курс доллара понизился на 30 копеек после роста в течение всей недели. Стоимость доллара вновь опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 марта – "зеленый" опустился в цене пять копеек. 

В Национальном банке произошедшее падение гривни объясняли влиянием ряда факторов. При этом эксперты отмечают, что такие колебания курса являются нормальными.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине резко упал после недельного роста". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы "подсели" на оплату покупок через смартфон

Сегодня, 14:29

Страна уже вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но их число продолжит расти, считают в НБУ

В Украине сократилось число банков-нарушителей

Вчера, 17:50

По данным НБУ, за месяц количество таких финучреждений уменьшилось до 20-ти

Украина нарастила внешние долги: НБУ показал сумму

Вчера, 12:35

Обнародована общая сумма задолженности как государственного, так и негосударственного секторов

В Украине стало меньше фальшивых банкнот: какие купюры подделывают чаще всего

19 марта, 19:20

В стране подделывают не только гривни, а также евро и доллары

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

В Москве прощаются с Юлией Началовой: онлайн-репортаж

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)