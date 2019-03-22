Доллар в Украине резко упал после недельного роста
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 марта; за неделю гривня окрепла на пять копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 25 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|22.03
|25.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,26 грн
|26,96 грн
|- 0,3 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 22 марта, курс доллара понизился на 30 копеек после роста в течение всей недели. Стоимость доллара вновь опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 марта – "зеленый" опустился в цене пять копеек.
В Национальном банке произошедшее падение гривни объясняли влиянием ряда факторов. При этом эксперты отмечают, что такие колебания курса являются нормальными.
Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине резко упал после недельного роста". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы "подсели" на оплату покупок через смартфон
Страна уже вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но их число продолжит расти, считают в НБУ
Украина нарастила внешние долги: НБУ показал сумму
Обнародована общая сумма задолженности как государственного, так и негосударственного секторов