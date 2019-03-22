Доллар в Украине резко упал после недельного роста

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 марта; за неделю гривня окрепла на пять копеек

Фото: пресс-центр НБУ

Доллар в Украине резко упал после недельного роста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/657/533/5c865753304bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/657/533/5c865753304bc.jpg 2019-03-22T17:58:11+02:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 марта; за неделю гривня окрепла на пять копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 25 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

22.03 25.03 Изменение 1 доллар США 27,26 грн 26,96 грн - 0,3 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 марта, курс доллара понизился на 30 копеек после роста в течение всей недели. Стоимость доллара вновь опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 марта – "зеленый" опустился в цене пять копеек.

В Национальном банке произошедшее падение гривни объясняли влиянием ряда факторов. При этом эксперты отмечают, что такие колебания курса являются нормальными.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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