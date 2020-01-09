Доллар в Украине сильно подешевел за год: в МВФ назвали причины

Люнгман перечислил несколько факторов, которые положительно повлияли на гривню в 2019 году

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Украинская национальная валюта весь год демонстрировала устойчивую тенденцию к укреплению, и только предновогодний ажиотаж заставил ее немного сдать позиции. По состоянию на 9 января 2020 года официальный курс доллара в Украине составляет 23,83 грн. Для сравнения год назад, 9 января 2019 года, доллар официально стоил 28,02 грн.

Рост курса гривни к доллару и другим иностранным валютам объясняется благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках, заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью Espreso.tv.

Он отметил, что цены на традиционные товары украинского экспорта оставались высокими, в то же время как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшались. Кроме того, укреплению гривни, по словам Люнгмана, также способствовали переводы украинских заробитчан.

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"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей", - сказал Люнгман.

Он также добавил, что последние два года украинские аграрии собирают рекордный урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение инвалюты в стране, уменьшая ее курс. Также гривне на руку сыграло то, что правительство предложило привлекательные ставки по государственным облигациям (ОВГЗ).

В целом эксперт МВФ полагает, что укрепление гривни положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого страдают экспортеры, у которых снижается выручка.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) уже объясняли рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами и тем, что экономическая ситуация меняется в лучшую сторону.

К слову, ранее новости "Сегодня" также подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

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