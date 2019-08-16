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Доллар в Украине снова катится вниз: НБУ обновил курс

Сегодня, 16:52

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 19 августа

/ Фото: Pixabay

На понедельник, 19 августа, после того, как доллар сохранил позиции на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

16.0819.08Изменение
1 доллар США25,32 грн25,14 грн- 0,18

Таким образом, по сравнению со значениями 16 августа, курс доллара опустился на 18 копеек после повышения на семь копеек. При этом за неделю – с 12 по 19 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на пять копеек. 

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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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