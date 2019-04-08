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Доллар в Украине снова стал дешевле

Сегодня, 16:57

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 9 апреля; за неделю гривня укрепилась на 44 копейки

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Доллар в Украине снова стал дешевле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b4b/e4a/5cab4be4a27a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b4b/e4a/5cab4be4a27a8.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 9 апреля; за неделю гривня укрепилась на 44 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 9 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

08.0409.04Изменение
1 доллар США27,77 грн26,64 грн- 0,13 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 8 апреля курс доллара снизился еще на 13 копеек после падения на 25. Официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – со 2 апреля - курс "зеленого" снизился на 44 копейки. 

Ранее эксперт объяснил, почему упал доллар и что будет дальше. При этом специалист советует не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

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