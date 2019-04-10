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Доллар в Украине снова стал дороже

Сегодня, 16:16

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 11 апреля; за неделю гривня укрепилась на 27 копеек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Доллар в Украине снова стал дороже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 11 апреля; за неделю гривня укрепилась на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 11 апреля, установил такой официальныйкурс доллара США к гривне:

10.0411.04Изменение
1 доллар США26,7 грн26,77 грн+ 0,07 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 10 апреля курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения накануне на шесть. Впрочем, официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен.

При этом за неделю – с 4 апреля - курс "зеленого" снизился на 31 копейку. Ранее эксперт объяснил, почему упал доллар и что будет дальше. При этом специалист советует не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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