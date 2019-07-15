Доллар в Украине стал дешевле, евро опустился ниже психологической отметки

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

На сегодня, 15 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,76 грн;

1 евро – 28,99 грн;

10 российских рублей – 4,09 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 12 июля, курс доллара понизился на четыре копейки после роста на 11. За неделю - со 8 по 15 июля – доллар вырос в цене на пять копеек. Ранее эксперты рассказал сайту "Сегодня", почему доллар в Украине подорожал после падения.

Курс евро сегодня опустился на 13 копеек после роста на 26. Евровалюта вновь упала ниже психологической отметки в 29 гривен, ниже которой держалась с 5 по 12 июля.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на копейкку.

В пятницу, 12 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на восемь копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,75/25,78 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,97/29 грн, снизившись на 11 копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" ранее узнали, почему доллар в июле резко дешевел:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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