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Доллар в Украине стал дешевле: НБУ обновил официальный курс

23 июня, 15:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 24 июня

На среду, 24 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

23.0624.06Изменение
1 доллар США26,67 грн26,61 грн- 0,06
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Таким образом, по сравнению со значениями 23 июня курс доллара снизился на шесть копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 24 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

При этом курс евро на 24 июня вырос на 22 копейки – с 29,90 до 30,12 гривни. Днем ранее евровалюта впервые с 4 июня опустилась ниже психологической отметки в 30 гривен, но продержалась ниже нее только один день.

В тренде
Доллар в Украине стал дешевле: НБУ обновил официальный курс

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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