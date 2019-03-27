Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине стал дороже, а курс евро почти замер

Сегодня, 08:55

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Доллар в Украине стал дороже, а курс евро почти замер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 27 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,98 грн;
1 евро – 30,46 грн;
10 российских рублей – 4,2 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на девять копеек после снижения на семь. Стоимость доллара держится у психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 20 марта – "зеленый" опустился в цене на 18 копеек. В целом на начавшейся неделе эксперты ожидают умеренного снижения доллара к гривне.

Курс евро, в свою очередь, повысился на копейку. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню. 

Стоимость 10 российских рублей также выросла на копейку.

В понедельник, 26 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на копейку в покупке и не изменился в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,95/26,98 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,45/30,48 грн, повысившись на пять-шесть копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, евровалюта, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине стал дороже, а курс евро почти замер". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По вкладу на гражданина: в каких банках украинцы хранят свои сбережения

Сегодня, 07:52

Нацбанк начал публиковать информацию о количестве и размерах банковских депозитов

Нацбанк не смог продать гривни в рулонах

Вчера, 13:27

Для участия в аукционе зарегистрировался только один участник

НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма

25 марта, 15:00

На прошлой неделе регулятор только покупал валюту на межбанковском валютном рынке

НБУ ввел в обращение памятные монеты в честь томоса

25 марта, 06:06

Монеты представлены в трех номиналах – 5 гривен, 20 гривен и 100 гривен

Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины

22 марта, 20:54

По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов

Что сдерживает рост экономики Украины: появился комментарий НБУ

22 марта, 20:10

По прогнозу регулятора, рост ВВП замедлится по итогам года до 2,5%

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

"Будущего у РФ нет": раскрыта суть стратегии Запада насчет Кремля

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Медведев внезапно заговорил о диалоге с Украиной

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Букмекеры рассказали об изменениях в тройке фаворитов

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Владимир Кличко: «Благодарю всех, кто ждал моего возвращения»

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году